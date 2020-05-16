Финансы
КоммерсантъРоссия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
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с чего всё началось
Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.РИА Новостивчера в 17:04
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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Комментарии
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Москва-Баку.ru вчера в 15:10
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по коронавирусу в России
Скворцова отметила, что пока трудно прогнозировать, какой период времени Россия будет находиться на стабильном уровне, но "его можно называть плато".
RuNews24.ru вчера в 09:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Рейс с российскими туристами из Гоа прибыл в Красноярск
ТАСС вчера в 15:00
Общество
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране.
Дни.ру вчера в 10:20
Футбол
«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче
Испанские "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в договорном матче, передает El Pais.
Газета.Ru 01:56
Общество
Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
РБК вчера в 16:02
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Политика
СМИ сообщили о намерении США частично возобновить финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп намерен частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик письма президента главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу.
Rambler News Service 02:16
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
Единоборства
Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым
Известия 00:23
Авто
Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks
Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
Здоровье
За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру 14 мая в 02:52
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Футбол
Бернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»
Криштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград.
Soccer.ru 00:02
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Вылечился каждый второй зараженный коронавирусом итальянец
Более чем каждый второй пациент с подтвержденным коронавирусом в Италии излечился.
Lenta.ru 13 мая в 13:30
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34