Финансы
КоммерсантъРоссия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новостивчера в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
Технологии
В первом квартале 2020 года геймеры из США потратили больше 10 млрд долларов
По подсчётам аналитической фирмы NPD Group, в первом квартале 2020 года геймеры из США потратили рекордные 10,86 млрд долларов.
Игромания.ру 03:10
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» начала финальные испытания
После тестов АПЛ передадут ВМФ России. Атомная подлодка "Князь Владимир" начала финальные испытания.
Piter.tv 13 мая в 03:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
РИА Новости 02:30
Общество
Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 2,5 тыс
В России общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 2 537, из них 119 зафиксировали за последние сутки.
РБК 03:45
Религия
В Черногории освободили епископа Сербской православной церкви
В Черногории освободили епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще восемь священников Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, сообщает Vijesti.
РБК вчера в 21:08
Здоровье
Эксперты рассказали о скрытых проблемах после родов, ставящих крест на любви и сексе
OAnews 02:25
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поучаствовал в прошедших в Берлине переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Аргументы и Факты 13 мая в 14:03
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
Экономика
Спрос на новостройки в России упал почти на треть
Спрос на новостройки в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов.
РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия
СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу в "По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении ведомства.
РЕН ТВ 02:47
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 14 мая в 18:10
Общество
Во Владимирской области выявлено 88 случаев заражения коронавирусом
Владимир, 15 мая 2020, 11:20 — REGNUM Во Владимирской области 15 мая выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:20
Игры
Epic настаивает, что «бутылочные горлышки» в демонстрации Unreal Engine 5 — это не уловки для загрузки уровней
Then you can make it more visually interesting than a buttcrack of loading. pic.twitter.com / hgeAruemDI — Megan Fox (@ glassbottommeg) May 13, 2020 Однако этот и другие подобные элементы демонстрации, как настаивает Epic Games, не является трюком с загрузкой.
3DNews вчера в 08:17
Здоровье
Психотерапевт рассказал о возможных фобиях при выходе из самоизоляции
2 апреля семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, какие страхи возникают у людей в связи с режимом самоизоляции.
Известия 02:46
Общество
Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Приморье
По данным на 17:35 16 мая, в Приморском крае коронавирус подтвержден у 1197 пациентов (сутки ранее – 1110 человек).
Prim.News 03:53