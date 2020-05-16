Финансы
КоммерсантъРоссия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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Комментарии
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Футбол
«Матч ТВ»: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
Курский клуб решил добровольно опустится на дивизион ниже из-за сокращения бюджета.
Бомбардир.ру 07:34
Здоровье
В Уфе одно из отделений ГКБ №21 закрыто на карантин из-за коронавируса
По предписанию Управления Роспотребнадзора по Башкирии, отделение кардиологии ГКБ №21 закрыто на карантин из-за выявления пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в республиканском Минздраве.
Башинформ 05:22
Общество
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих выразил надежду на возобновление международного авиасообщения летом.
РБК 08:29
Общество
Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Футбол
Опубликована фотография новой формы «Реала»
Немецкая компания Adidas завершила работу по созданию домашней формы мадридского Реала на сезон-2020/21.
Советский спорт 07:22
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:35
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса в возрасте 44 лет.
RT на русском 07:02
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В Астрахани отменили пропуска и разрешили работать парикмахерским
В Астрахани состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе, на котором было принято решение о введении первого этапа постепенного снятия ограничительных мер.
Южная Волна 05:28
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 вчера в 02:08
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Здоровье
Три отделения онкоцентра в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса
Всего в Свердловском онкоцентре 31 отделение, учреждение продолжало принимать пациентов со всей области, не смотря на пандемию.
ТагилСити.ру 07:45
Автоспорт
Версия: В Ferrari даже не предлагали Феттелю контракт
В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
ФНС России запустила сервис с информацией о мерах поддержки бизнеса
Москва, 16 мая 2020, 12:59 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила сервис с информацией о мерах поддержки, которые доступны для предприятий, пострадавших от распространения коронавируса.
REGNUM 05:59
Политика
В России прокомментировали санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на санкции Украины против российских музеев и вузов.
Известия вчера в 16:47
Общество
Китай может наложить санкции на Apple и Cisco
В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста 04:55
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Общество
Сбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет постепенно возвращать сотрудников в центральный офис с «удаленки», сообщили РБК несколько источников.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40