Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссия сократила вложения в гособлигации США в три раза

Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
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с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.
РИА Новостивчера в 17:04

Подробнее о событии

Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США

РБКвчера в 19:33

Россия втрое снизила вложения в госдолг США

Известиявчера в 19:00

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

RT на русскомвчера в 17:31

Россия более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги

ТАССвчера в 17:47

Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое

Московский Комсомолецвчера в 17:43

Россия в марте сократила вложения в US Treasuries более чем в три раза

Интерфаксвчера в 18:13

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

РИА Новостивчера в 17:04
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Комментарии

Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
50
Общество

Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд

Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости вчера в 07:19
5
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
748
Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
226
Здоровье

Амурские медики получили выплаты за работу с больными коронавирусом

Выплаты стимулирующего характера получили 471 человек.
Амурская правда вчера в 00:12
Политика

В США проголосовали за выделение ещё $3 трлн на поддержку экономики

Палата представителей США приняла законопроект о выделении ещё $3 трлн на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 22:15
8
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,6K
Общество

Скворцова заявила о выходе на плато по коронавирусу в России

Скворцова отметила, что пока трудно прогнозировать, какой период времени Россия будет находиться на стабильном уровне, но "его можно называть плато".
RuNews24.ru вчера в 09:20
393
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Общество

Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАСС 00:07
1
Политика

Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа.
News.ru вчера в 10:31
11
Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
361
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
56
Общество

Китай может наложить санкции на Apple и Cisco

В ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei власти КНР подготовили некоторые контрмеры, включая введение ограничений против именитых американских техногигантов Apple, Qualcomm и Cisco, пишет Global Times со ссылкой на источник, близкий к правительству Китая.
Live24 вчера в 13:24
40
Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
7
Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
277
Общество

В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19

По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 321 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 103 выздоровели.
РИА Новости 00:40
4
Происшествия

Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:26
Политика

Сбербанк против ДНР: тайная стратегия или прогиб перед реальным хозяином?

Из вашего письма следует, что его Указ о признании в России документов, выданных на территории ДНР, а также другие директивы, принятые в продолжение пункта 2. этого Указа (и о которых ваш банк не может не знать), для банка не являются достаточно „легитимными“.
Rusvesna.su 00:00
Общество

Эксперимент показал скорость распространения коронавируса

В Японии смоделировали ситуацию в обычном кафе или буфете. В эксперименте участвовали 10 человек.
РЕН ТВ 13 мая в 02:41
5
Общество

Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

REGNUM вчера в 15:29
1K
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
69
Армия и оружие

Сивохо рассказал, что стало с его имуществом в Донецке

Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что в Донецке у него остались две квартиры, за которыми временно присматривают.
Украина.ру вчера в 08:09
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,5K
Шоу-бизнес

Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву

Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец вчера в 04:39
5
Гаджеты

Представлен бюджетный Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

The GEEK вчера в 09:04
3
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
3
Авто

В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X

В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru вчера в 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
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