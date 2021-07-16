ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрдВ мае Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов.URA.RuРезко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года.ТАССКрупнейшим держателем госбумаг США остается Япония (1,26 триллиона долларов).Аргументы и ФактыВторое место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.ТАССЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняОбщественная служба новостейИА Красная ВеснаLife.ruГазета.RuРЕН ТВПодробнее о событииРоссия сократила вложения в американский госдолгURA.Ru20:38Россия продолжает избавляться от вложений в госдолг СШАРЕН ТВ19:53Вложения России в американские госбумаги в мае снизилисьПРАЙМвчера в 16:27Россия сократила вложения в госбумаги СШАРоссийская газета17:45Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрдТАСС17:12Россия сократила вложения в госдолг СШАВзгляд.рувчера в 16:52Россия сократила вложения в американские государственные бумаги до 3,8 миллиардов долларовLenta.ru19:22Показать ещёОценить18Поделиться