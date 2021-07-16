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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрд

В мае Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 3,8 млрд долларов.
URA.Ru
Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года.
ТАСС
Крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония (1,26 триллиона долларов).
Аргументы и Факты
Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.
ТАСС

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Россия сократила вложения в американский госдолг

URA.Ru20:38

Россия продолжает избавляться от вложений в госдолг США

РЕН ТВ19:53

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ПРАЙМвчера в 16:27

Россия сократила вложения в госбумаги США

Российская газета17:45

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрд

ТАСС17:12

Россия сократила вложения в госдолг США

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Россия сократила вложения в американские государственные бумаги до 3,8 миллиардов долларов

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