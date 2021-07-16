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Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрд

Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,957 млрд долларов в апреле до $3,805 млрд в мае.
ТАСС
Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года.
ТАСС
Крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония (1,26 триллиона долларов).
Аргументы и Факты
В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 миллиарда до 5,39 миллиарда.
Российская газета

С чего всё началось

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрд

На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.
ТАСС17:12

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Россия сократила вложения в госбумаги США до $3,8 млрд

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