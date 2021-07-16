ТАССРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрдРоссия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,957 млрд долларов в апреле до $3,805 млрд в мае.ТАССРезко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года.ТАССКрупнейшим держателем госбумаг США остается Япония (1,26 триллиона долларов).Аргументы и ФактыВ мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 миллиарда до 5,39 миллиарда.Российская газетаЧитать далееСвернутьС чего всё началосьРоссия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрдНа долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.ТАСС17:12Подробнее о событииРоссия сократила вложения в госбумаги США до $3,8 млрдАргументы и Факты18:27Россия вновь сократила вложения в госбумаги СШАПарламентская газета17:45Вложения России в американские госбумаги в мае снизилисьПРАЙМвчера в 16:27Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрдТАСС17:12Россия сократила вложения в госдолг СШАВзгляд.рувчера в 16:52Россия сократила вложения в госбумаги СШАРоссийская газета17:45Показать ещёОценить6Поделиться