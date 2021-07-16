На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

ТАСС 17:12