Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссия сократит поставки нефти в Белоруссию

Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с января, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с графиком. График поставок сырья скорректировали, так как республика стала закупать нефть из третьих стран. В частности, известно, что поставлять сырье в Белоруссию будет Норвегия.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости23 января в 07:52

Подробнее о событии

Эксперт назвал «откровенно слабой» переговорную позицию Белоруссии по нефти

News.ru24 января в 11:12

Доигрались?! Россия на треть сократит поставки нефти в Белоруссию

Евразия Daily23 января в 16:40

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС23 января в 08:39

Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей23 января в 12:57

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости23 января в 07:52

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия23 января в 07:30

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ23 января в 07:11
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Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Ведомости 10:27
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес

Башаров разрыдался во время спектакля из-за бывшей жены

НТВ 08:42
Политика

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
РИА Новости 09:16
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
Единоборства

Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером

FightTime.ru 11:37
Хоккей

ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

RT на русском 11:24
Армия и оружие

США назвали количество пострадавших при атаках Ирана на базы в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что во время атак Ирана на американские базы в Ираке пострадали 34 военнослужащих США, половина из них всё еще проходит лечение, сообщает в пятницу 24 января издание Denver Post.
Известия 24 января в 14:44
Здоровье

Симптомы нового смертельного коронавируса назвали в Китае

Напомним, ранее стало известно, что количество подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавирусом, в воскресенье днем достигло 2002 человек.
Журналистская правда 01:55
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 05:48
Армия и оружие

Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Avia.pro 03:15
Спорт

Непряева выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золото спринта на этапе Кубка мира в Оберстдорфе.
Матч ТВ 07:18
Происшествия

В Петербурге задержали каршеринг с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 11:39
Политика

Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

Российский лидер добавил, что любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, а «наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия».
REGNUM 11:19
Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru 10:32
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Московский Комсомолец 04:56
Происшествия

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Lenta.ru 09:59
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Хоккей

«Авангард» с «теннисным» счётом разгромил «Металлург»

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 11:31
Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Происшествия

Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку

Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево.
Lenta.ru 11:36
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

В Госдуме сообщили о двух этапах внесения поправок в Конституцию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Совфед собирается учесть предложения депутатов при составлении проекта Конституции.
ФедералПресс 11:19
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Политика

Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Футбол

Слуцкий и футболисты «Рубина» сыграли в пейнтбол

Игроки «Рубина» и главный тренер Леонид Слуцкий сыграли в пейнтбол на сборе в Турции.
Sports.ru 09:24
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