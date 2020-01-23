Энергетика
Капитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию
В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новости23 января в 07:52
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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Национальная служба новостей23 января в 12:57
РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран
ПРАЙМ23 января в 07:11
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