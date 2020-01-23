Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости23 января в 07:52

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Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

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Национальная служба новостей23 января в 12:57

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru23 января в 10:16

Доигрались?! Россия на треть сократит поставки нефти в Белоруссию

Евразия Daily23 января в 16:40

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости23 января в 07:52

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия23 января в 07:30

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ23 января в 07:11
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
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