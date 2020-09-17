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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия создаст импортозамещающую версию самолета SSJ100

В 2023 году в России появится импортозамещающий пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает РИА "Новости". Предполагается, что летом 2023 года начнутся летные испытания нового воздушного судна.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии
URA.Ru

На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

URA.Ru21:18
Коммерсантъ

Правительство подтвердило создание импортозамещенного SSJ 100 к 2023 году

Коммерсантъ03:48
Lenta.ru

Раскрыта стоимость разработки Sukhoi SuperJet New

Lenta.ru00:08
ТАСС

«Ведомости»: Ростех потратит на создание SSJ New 120 млрд рублей

ТАСС23:23
РИА Новости

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

РИА Новости03:06
Московский Комсомолец

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

Московский Комсомолец17:38
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:57

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru15 сентября в 06:41
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В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К "Катран" прошли все испытания и готовы к серийному производству, сообщил РИА "Новости" генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.
Газета.Ru04:35
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Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
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В Белоруссии возбудили дело против компании-арендодателя Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Радио Sputnik04:37
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