Россия создаст импортозамещающую версию самолета SSJ100
В 2023 году в России появится импортозамещающий пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает РИА "Новости". Предполагается, что летом 2023 года начнутся летные испытания нового воздушного судна.В источнике
С чего всё началось
«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей
К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии