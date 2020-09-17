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В 2023 году в России появится импортозамещающий пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает РИА "Новости". Предполагается, что летом 2023 года начнутся летные испытания нового воздушного судна.