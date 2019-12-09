Армия и оружие
РИА НовостиРоссия создаст над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
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– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звезда16:03
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