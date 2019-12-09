Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия создаст над Арктикой противовоздушный купол

Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звезда16:03

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Россия готовится развернуть купол ПВО из С-400 над Арктикой

Московский Комсомолец19:08

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BFM.ru16:37

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ТК Звезда17:45

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Российский военачальник. Командующий Северным флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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