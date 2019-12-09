Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия создаст над Арктикой противовоздушный купол

Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звезда16:03

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Россия готовится развернуть купол ПВО из С-400 над Арктикой

Московский Комсомолец19:08

Северный флот с помощью С-400 накроет Арктику сплошным противовоздушным «куполом»

BFM.ru16:37

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом

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Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом

РБК17:01

Россия создаст в Арктике противовоздушный купол из С-400

ТК Звезда17:45

Над российской Арктикой создадут купол ПВО из С-400

RT на русском16:31

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новости18:20
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