Армия и оружие
РИА НовостиРоссия создаст над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
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– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звезда16:03
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Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита
Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Политика
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«Россия действует достаточно агрессивно, используя, например, военную силу против соседнего государства Украины», - заявил генсек НАТО.
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства 9 декабря назвал вакханалией существующую систему пассажирских автомобильных перевозок в крае.
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Правительство КНР распорядилось через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования и программного обеспечения, созданных за пределами страны.
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В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Скончался актер из «Кинг-Конга» и «Звездного пути» Рене Обержонуа
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Число больных гипертонией выросло в России
Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал в беседе с изданием, что эти цифры показывают число пациентов, у которых этот диагноз был выявлен впервые.
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Экономика
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.