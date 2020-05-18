Энергетика
Lenta.ruРоссия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова. По его словам, соответствующее предложение было высказано замминистра энергетики Павлу Сорокину.
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Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти
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