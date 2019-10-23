Политика
Газета.RuРоссия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд
Россия предоставляет торговые преференции и участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. Об этом в среду на саммите "Россия-Африка" заявил Владимир Путин. "К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - уточнил президент.
Читать в источнике
Оценить1144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Армия и оружие
Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»
Военное обозрение вчера в 04:51
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество
ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России
ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
РИА Новости 01:54
Гаджеты
Камера iPhone 11 Pro превратилась в реактивный огнемет в руках Арнольда Шварценеггера
В молодости Арнольд Шварценеггер был настолько крут, что в кинофильме «Коммандос» смог дважды выстрелить из одного и того же ствола реактивного огнемета M202A1 FLASH без перезарядки.
iXBT.com вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Экономика
Зарплаты бюджетников поднимутся в 2020 году
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2020 году заработная плата бюджетников повысится на 5,4 процента.
Карелинформ 06:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов
Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
Газета Metro 07:07
Здоровье
Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными
Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05