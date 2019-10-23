Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия предоставляет торговые преференции и участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. Об этом в среду на саммите "Россия-Африка" заявил Владимир Путин. "К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - уточнил президент.
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Путин: Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Эхо Москвы07:30

Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов

РИА Новости04:49

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Интерфакс05:42

Россия списала странам Африки долг на $20 миллиардов

Московский Комсомолец05:32

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК05:29

Путин назвал сумму списанных Россией долгов странам Африки

Известия05:10

Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

RT на русском06:23
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Армия и оружие

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Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

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Lenta.ru 06:01
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Газета.Ru 06:55
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
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Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»

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Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
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В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество

ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
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Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Общество

Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Спорт

Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

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Камера iPhone 11 Pro превратилась в реактивный огнемет в руках Арнольда Шварценеггера

В молодости Арнольд Шварценеггер был настолько крут, что в кинофильме «Коммандос» смог дважды выстрелить из одного и того же ствола реактивного огнемета M202A1 FLASH без перезарядки.
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В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

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Опубликовано видео из полицейского участка, где обварили футболиста

Газета.Ru 06:48
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

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РИА Новости 05:38
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Экономика

Зарплаты бюджетников поднимутся в 2020 году

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2020 году заработная плата бюджетников повысится на 5,4 процента.
Карелинформ 06:40
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
Газета Metro 07:07
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Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными

Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05
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