Экономика
Lenta.ruРоссия спрячет британцев от их налоговой службы
В марте Лондон без объяснения причин исключил Россию из списка для автоматического обмена информацией. Позднее налоговая служба королевства объяснила, что не может раскрыть повод для такого решения, поскольку это нанесет ущерб международным отношениям страны.
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ФНС решила исключить Великобританию из списка для автообмена финансовой информацией
Интерфаксвчера в 14:18
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
Rambler News Serviceвчера в 09:01
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
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