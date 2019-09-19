В марте Лондон без объяснения причин исключил Россию из списка для автоматического обмена информацией. Позднее налоговая служба королевства объяснила, что не может раскрыть повод для такого решения, поскольку это нанесет ущерб международным отношениям страны.

Россия спрячет британцев от их налоговой службы

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