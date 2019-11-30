Смешанная эстафета на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде завершилась победой сборной Италии, за которую выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш. Они использовали девять дополнительных патронов, ни разу не зайдя на штрафной круг.

Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Происшествия В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли следы наркотиков В городе Волоколамск Московской области СК проводит проверку по публикации в Интернет об обнаружении в крови 2-летнего мальчика следов наркотика.

Происшествия Газ взорвался в жилом доме в Ярославле Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

Общество Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола» В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.

Футбол Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.

Общество Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.

Армия и оружие Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.