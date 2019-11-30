Биатлон
РБКРоссийские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете
Смешанная эстафета на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде завершилась победой сборной Италии, за которую выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш. Они использовали девять дополнительных патронов, ни разу не зайдя на штрафной круг.
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