Биатлон
Газета.RuРоссия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная России показала четвертый результат в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону. Национальную российскую команду представили Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Отставание от лидера составило 1 минуту и 44,9 секунды.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
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