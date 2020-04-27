Российская Федерация поднялась с десятой на девятую строчку в списке стран по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Ранее девятое место занимал Китай, в котором подтвердили 83 912 случаев заражения. По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек.

Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом

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