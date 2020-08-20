Россия собралась рекордно взять в долг
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Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет
По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4, 5 – 5,5% и восстановление на 3, 5 – 4,5% в 2021 году.
РБК17:00
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