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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4, 5 – 5,5% и восстановление на 3, 5 – 4,5% в 2021 году.
РБК17:00
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Lenta.ru

Россия собралась рекордно взять в долг

Lenta.ru08:41
РБК

Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет

РБК17:00
Forbes

Счетная палата предупредила о рекордных заимствованиях государства за 15 лет

Forbes03:07
Профиль

Счетная палата предсказала рекордные государственные заимствования в этом году

Профиль20:04
Телеканал 360°

России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Телеканал 360°19:58
Эхо Москвы

Государственные заимствования в этом году могут превысить 4 трлн руб

Эхо Москвы19:05
Дождь

Счетная палата предсказала крупнейшие за 15 лет заимствования государства

Дождь05:16

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.
News.ru10:14
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Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни

Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.
РИА Новости13:00
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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