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Россия стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы

Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы (агрегат М0): всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает бурный рост.В источнике
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