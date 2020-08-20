Россия стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы
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Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы (агрегат М0): всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает бурный рост.В источнике
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Счетная палата предсказала рекордные заимствования государства за 15 лет
По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4, 5 – 5,5% и восстановление на 3, 5 – 4,5% в 2021 году.
РБКвчера в 17:00
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