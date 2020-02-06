с чего всё началось

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года. Об этом свидетельствуют отчеты Управления энергетической информации Минэнерго США за январь — ноябрь прошлого года. Москва стала вторым экспортером энергоносителей в Соединенные Штаты после Канады.

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

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