Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года. Об этом свидетельствуют отчеты Управления энергетической информации Минэнерго США за январь — ноябрь прошлого года. Москва стала вторым экспортером энергоносителей в Соединенные Штаты после Канады.
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с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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