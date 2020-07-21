Экономика
BFM.ruРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новости08:36
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Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
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Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
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Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в США, вероятно, ухудшится ситуация с коронавирусном, однако это может означать победу над инфекцией, цитирует его Reuters.
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Картофельное поле в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" Цитата из видео "Видеообращение к Президенту РФ В. В. Путину". vk.com / kukuevka_new Жители деревни высадили картошку в форме надписи "В. В. Путин, помогите Кукуевке" и сами вышли к грядкам с плакатами.
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Оказалось, что американцы в отчётный период чаще всего отдавали предпочтение бюджетному смартфону iPhone SE. iPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США по итогам продаж во втором квартале 2020 года.
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В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
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Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
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