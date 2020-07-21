МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.

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Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.

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