Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.
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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
РИА Новостивчера в 08:36

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Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

Pravda.Ruвчера в 21:08

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

BFM.ruвчера в 16:43

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

ГЛАС.RUвчера в 09:24

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

TV BRICSвчера в 10:10

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Взгляд.рувчера в 10:09

Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

News.ruвчера в 11:03

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в КНР – «Агроэкспорт»

Milknews.ruвчера в 08:24
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Газета.Ru 20 июля в 22:23
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Происшествия

В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек

Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Экономика

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:46
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Общество

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 вчера в 16:01
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Политика

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС вчера в 12:51
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
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Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК вчера в 07:14
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Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Политика

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 20 июля в 07:56
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16
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Политика

В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 05:59
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Общество

Ключевой зам свердловского губернатора заболел коронавирусом

Один из ключевых замов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заболел коронавирусом.
URA.Ru вчера в 07:44
Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM вчера в 08:21
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Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
1,8K
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 20 июля в 09:01
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Происшествия

Бийчанка подала в суд на чиновника из-за долга в 500 тысяч рублей

Максим Гербет с 2017 по 2020 год проиграл более 10 судебных дел и должен выплатить свыше 1,2 млн рублей по различным искам Жительница Бийска Людмила Зарудняк подала в суд на сотрудника департамента внутренней политики Алтайского края Максима Гербета.
Толк вчера в 23:04
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
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Игры

Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк

Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат вчера в 04:03
1
Здоровье

В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса

Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
5
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
50
Общество

Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru вчера в 10:23
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