Экономика
BFM.ruРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новостивчера в 08:36
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Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru 20 июля в 22:23
Происшествия
В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек
Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:46
Общество
Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 вчера в 16:01
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС вчера в 12:51
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Шоу-бизнес
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В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
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РБК вчера в 07:14
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 20 июля в 07:56
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16
Политика
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 05:59
Общество
Ключевой зам свердловского губернатора заболел коронавирусом
Один из ключевых замов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заболел коронавирусом.
URA.Ru вчера в 07:44
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM вчера в 08:21
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 20 июля в 09:01
Происшествия
Бийчанка подала в суд на чиновника из-за долга в 500 тысяч рублей
Максим Гербет с 2017 по 2020 год проиграл более 10 судебных дел и должен выплатить свыше 1,2 млн рублей по различным искам Жительница Бийска Людмила Зарудняк подала в суд на сотрудника департамента внутренней политики Алтайского края Максима Гербета.
Толк вчера в 23:04
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат вчера в 04:03
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
Общество
Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru вчера в 10:23