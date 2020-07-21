Экономика
Журналистская правдаРоссия стала лидером по поставкам шоколада в Китай
«2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай», — отметил он.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новостивчера в 08:36
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