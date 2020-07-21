Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаРоссия стала лидером по поставкам шоколада в Китай

«2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай», — отметил он.
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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
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