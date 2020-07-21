Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.
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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
РИА Новостивчера в 08:36

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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Взгляд.рувчера в 10:09

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

BFM.ruвчера в 16:43

Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

News.ruвчера в 11:03

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

TV BRICSвчера в 10:10

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

Pravda.Ruвчера в 21:08

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

ГЛАС.RUвчера в 09:24

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в КНР – «Агроэкспорт»

Milknews.ruвчера в 08:24
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
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Политика

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия вчера в 00:25
1,2K
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
9,1K
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
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Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
1,2K
Здоровье

Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника

ToDay News Ufa вчера в 05:11
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Армия и оружие

Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами

Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Футбол

Роналду делит второе место с Ромарио по голам за карьеру

Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.
Газета.Ru 01:11
Технологии

В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере

Недавно был изготовлен первый авиационный двигатель на 3D-принтере. Сегодня он уже успешно испытан в деле.
ToDay News Ufa 00:43
6
Наука

Водолазы отправятся на поиски жизни в 130-метровой подводной дыре

Голубая дыра на 34 метрах ниже уровня моря, с глубиной 106,7 метров была тщательно изучена водолазами.
Популярная механика вчера в 07:14
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
24
Общество

Аномально теплая осень ожидается в России

Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.
Псковское агентство информации 00:37
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
363
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
50
Политика

Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Политика

Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения

Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец вчера в 19:16
Культура

Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года

В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец вчера в 14:42
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
84
Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
118
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 16:27
154
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
72
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Общество

Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы

По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
72
Финансы

ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума

Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.
Московский Комсомолец вчера в 22:38
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru вчера в 00:55
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Технологии

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
9
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Происшествия

В Красноярском крае девочку на лодке унесло течением реки

ТВК вчера в 23:25
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
29
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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