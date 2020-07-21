Экономика
BFM.ruРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Дмитрий Краснов, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новости08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Футбол
«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро
По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс 02:16
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время похорон в Чикаго.
RT на русском 22:01
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости 22:23
Финансы
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
РИА Новости 17:04
Политика
США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости 11:46
Политика
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Общество
Суворовское училище планируют открыть на площадке бывшего ИВВАИУ
Для размещения планируют использовать здания «Учебного корпуса» (бывшее главное здание военного училища) и «Штаба» (бывшее офицерское собрание).
ИрСити 21:00
Общество
Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
Армия и оружие
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное.
ТАСС 21:15
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19
Здоровье
Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали.
Новые автомобили вчера в 11:13
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Путешествия
Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов
Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05