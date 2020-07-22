Экономика
АБНРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новостивчера в 08:36
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Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата.
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Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
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Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
Эпидемию коронавируса объявили власти Черногории в связи с увеличением количества заражений, сообщает пресс-служба правительства страны 21 июля.
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РИА Новости вчера в 19:05
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ЦБ осенью попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы
Мегарегулятор прорабатывает предложения по расширению собственных полномочий, чтобы получить возможность ограничивать комиссии за денежные переводы внутри одной кредитной организации, рассказали «Известиям» в Банке России.
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Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Армия и оружие
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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
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SpeedMe вчера в 06:29
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Певец Александр Буйнов попал в больницу
Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об этом 21 июля он сам рассказал в Instagram.
Известия вчера в 17:17
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
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Известия 00:14
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено.
РБК 02:38
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
США обвиняют двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
В США двое граждан Китая обвинены во взломе компьютеров большого количества американских компаний.
ToDay News Ufa 01:15
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Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01
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Футболист «Бреста» пострадал в результате нападения, его машину сожгли
Брест, Франция, 22 июля 2020, 08:55 — REGNUM Футболист французского клуба «Брест» Ронаэль Пьер-Габриэль пострадал в результате нападения.
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Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
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В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
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Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:16
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Захвативший заложников в Луцке задержан
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Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
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ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
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Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
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