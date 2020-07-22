Экономика

АБНАБНРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.
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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
РИА Новостивчера в 08:36

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Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

Pravda.Ruвчера в 21:08

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

BFM.ruвчера в 16:43

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

ГЛАС.RUвчера в 09:24

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

TV BRICSвчера в 10:10

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Взгляд.рувчера в 10:09

Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

News.ruвчера в 11:03

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в КНР – «Агроэкспорт»

Milknews.ruвчера в 08:24
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Общество

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Политика

Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата.
РИА Новости 03:14
Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
1,2K
Общество

Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса

Эпидемию коронавируса объявили власти Черногории в связи с увеличением количества заражений, сообщает пресс-служба правительства страны 21 июля.
ИА Красная Весна 00:53
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Газета.Ru 02:36
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
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Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Экономика

ЦБ осенью попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы

Мегарегулятор прорабатывает предложения по расширению собственных полномочий, чтобы получить возможность ограничивать комиссии за денежные переводы внутри одной кредитной организации, рассказали «Известиям» в Банке России.
Известия вчера в 19:13
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 20 июля в 21:19
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Армия и оружие

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
4
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об этом 21 июля он сам рассказал в Instagram.
Известия вчера в 17:17
6
Общество

ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
24
Общество

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Известия 00:14
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Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено.
РБК 02:38
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
439
Политика

США обвиняют двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний

В США двое граждан Китая обвинены во взломе компьютеров большого количества американских компаний.
ToDay News Ufa 01:15
3
Политика

Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01
Футбол

Футболист «Бреста» пострадал в результате нападения, его машину сожгли

Брест, Франция, 22 июля 2020, 08:55 — REGNUM Футболист французского клуба «Брест» Ронаэль Пьер-Габриэль пострадал в результате нападения.
REGNUM 01:55
Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
9
Происшествия

Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Армия и оружие

В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
88
Общество

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:16
188
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
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Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
20
Футбол

ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:55
Политика

Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
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