Экономика
АБНРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новостивчера в 08:36
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