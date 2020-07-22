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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
РИА Новостивчера в 08:36
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BFM.ru

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

BFM.ruвчера в 16:43
News.ru

Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

News.ruвчера в 11:03
TV BRICS

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

TV BRICSвчера в 10:10
Взгляд.ру

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Взгляд.рувчера в 10:09
Pravda.Ru

Россия стала крупнейшим поставщиком шоколада в Китай

Pravda.Ruвчера в 09:44
ГЛАС.RU

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

ГЛАС.RUвчера в 09:24
Milknews.ru

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в КНР – «Агроэкспорт»

Milknews.ruвчера в 08:24
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Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку

Коронавирус адаптируется к человеку - его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
РИА Новости08:57

Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C

Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Актриса Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам, что победила гепатит С. Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам радостную новость и рассказала, что вылечилась от смертельного заболевания, а именно от гепатита.
Экспресс газета06:59
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Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде.
RT на русском07:47
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Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК08:31
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Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС08:08
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Гидроксихлорохин возможно исключат из рекомендаций Минздрава

Препарат гидроксихлорохин не показал своей эффективности по лечению COVID-19 и его возможно скоро исключат из рекомендаций, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев 22 июля на пресс-конференции.
ИА Красная Весна08:13
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ЧФ установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно- морских сил (ОВМС) НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020, заявили в Национальном центре управления обороной России.
Взгляд.ру08:41
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