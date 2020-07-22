Экономика

АБНАБНРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.
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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
РИА Новостивчера в 08:36

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Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

Pravda.Ruвчера в 21:08

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

BFM.ruвчера в 16:43

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в КНР – «Агроэкспорт»

Milknews.ruвчера в 08:24

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

TV BRICSвчера в 10:10

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

Взгляд.рувчера в 10:09

Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

ГЛАС.RUвчера в 09:24

Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР

News.ruвчера в 11:03
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Шоу-бизнес

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Аргументы и Факты вчера в 05:27
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 20 июля в 13:16
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Экономика

В Москве более чем в 1,5 раза вырос объем интернет-торговли

Объем интернет-торговли в Москве вырос более чем в полтора раза к докризисным показателям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью Business FM.
Коммерсантъ 01:59
Технологии

Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя

Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com вчера в 12:01
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Происшествия

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК вчера в 15:41
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Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru вчера в 10:22
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Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН вчера в 07:19
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Политика

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 20 июля в 07:56
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре на севере России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов страны окажется в зоне аномального тепла уже до конца текущей недели.
Газета.Ru 02:42
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 93 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 июля выявлено 93 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
1,4K
Общество

Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву

Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
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Космос

SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска

Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
Популярная механика вчера в 02:11
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Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

Evo-rus.com 02:08
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Общество

Полёты из Новосибирска за границу могут разрешить с 1 августа

Росавиация планирует восстановить авиасообщение с другими странами 1 августа.
Новосибирские новости вчера в 00:07
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Политика

Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения

Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец вчера в 19:16
4
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Политика

Минобороны заявило о готовности российской вакцины против коронавируса

Напомним, вакцину от COVID-19 совместно разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.
vtomske.ru вчера в 00:45
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Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
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Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
125
Армия и оружие

В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
710
Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
14
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
64
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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