Экономика
АБНРоссия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
По итогам 2019 года объем экспорта кондитерских изделий стал рекордным для производителей шоколада. Экспорт сладостей в Китай достиг 1,4 млрд долларов и стал рекордным. При этом значительную долю в поставках составил шоколад.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.РИА Новостивчера в 08:36
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Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
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RT на русском вчера в 07:16
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 июля выявлено 93 новых пациента с коронавирусом.
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Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
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«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
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Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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Напомним, вакцину от COVID-19 совместно разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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