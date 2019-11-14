Энергетика
REGNUMРоссия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай, заявил Новак
«Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР — 67 млн тонн поставок по 2018 году стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%», — сказал Новак. Он отметил, что рост происходит и на других энергетических направлениях — в сфере экспорта угля и электроэнергии.
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Происшествия
Возросло число пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Хоккей
Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Советский спорт 01:31
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры
Кинокомпания Netflix продлила сериал «Ведьмак» на второй сезон. Об этом в Twitter сообщил шоураннер телепроекта Лорен Хиссрич.
Культуромания 02:40
Армия и оружие
ВСУ обстреляли украинских нацистов на Донбассе
Журналистская правда 01:41
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Здоровье
В Детской РКБ Марий Эл начал работу современный томограф
В Детской республиканской клинической больнице Марий Эл — благодаря президентскому нацпроекту — пущен в эксплуатацию суперсовременный томограф.
МедиаПоток 02:40
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:31
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
РИА Новости 01:46
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 местного времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб.
Ведомости вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Наука
Белый шум и оптогенетика улучшили слух
Ученые обнаружили, что присутствие белого шума на фоне проигрываемого звука вызывает уменьшение величины спайков (колебаний потенциала при возбуждении нейрона): на 14,2 процента до начала и на 26,1 процента во время пиковой активности.
N+1 вчера в 05:57
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 12 ноября в 15:41
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Известия вчера в 20:24
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.
RT на русском 01:19
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05