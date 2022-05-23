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Россия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителей

В рейтинге стран по дешевизне газа для населения Россия заняла второе место.
Известия
В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр.
РИА Новости
Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе, 26 странах, причем больше всего — в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.
РИА Новости
Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке — голландской TTF — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров.
РИА Новости

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Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне газа для населения
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Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения
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