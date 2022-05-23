ИзвестияРоссия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителейВ рейтинге стран по дешевизне газа для населения Россия заняла второе место.ИзвестияВ Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр.РИА НовостиСтоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе, 26 странах, причем больше всего — в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.РИА НовостиСредняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке — голландской TTF — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНовый ДеньТелеканал 360°ЦарьградСектор МедиаLife.ruНациональная служба новостейКубань 24Газета.RuSIA.ruФАНРЕН ТВПрофильУралинформбюроKazanfirst.ruАстрахань 24TverlifeКП - КазахстанКомсомольская правдаПодробнее о событииРоссия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне газа для населенияКомсомольская правда18:58Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населенияРИА Новости18:01Самое цитируемоеРоссия оказалась на втором месте рейтинга стран с дешевым газом для населенияТелеканал 360°18:36Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне газа для населенияLife.ru18:31Россия занимает второе место в Европе по дешевизне газа для жителейМосковский Комсомолец18:01РИА Новости: Казахстан занял первое место по доступности газа для населенияLenta.ru17:49Россия стала второй в рейтинге стран по дешевизне газа для населенияРоссийская газета20:01Показать ещёОценить700Поделиться