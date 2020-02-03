Экономика

Невские НовостиНевские НовостиРоссия стала второй в Европе по дешевизне бензина

На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новости02 февраля в 16:08

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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Комсомольская правда03 февраля в 17:05

В топливном союзе раскрыли секрет низкой цены на бензин в России

РЕН ТВ03 февраля в 12:57

Казахстан оказался лидером Европы по дешевизне бензина

Красная весна02 февраля в 16:42

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолец02 февраля в 23:48

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известия02 февраля в 17:29

Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости03 февраля в 02:18

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Общество

Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений

Десять лет тюрьмы за долги по зарплате: ужесточить наказание для руководителей предприятий, которые не платят своим сотрудникам, предложила комиссия правительства.
Вести.Ru вчера в 23:34
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 00:06
Политика

Поставку С-400 Индии начнут до конца 2021 года

Первая поставка Индии по контракту на закупку зенитных ракетных систем С-400 состоится до конца 2021 года, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
Экономика сегодня 00:23
Политика

Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол

Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Россиянка зарезала мужа за критику ее блюда

Рамблер вчера в 05:03
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Происшествия

Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
BFM.ru 01:20
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Авто

Новые автомобили дорожают из-за налога, утильсбора и льгот

В 2019 году новые автомобили в России подорожали в среднем на 9%, причем цены росли не только на импортные машины, но и на модели отечественного производства.
Автоновости дня 00:18
Технологии

Интернет-технологии в России отдут под госконтроль

Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС).
Телеканал 360° вчера в 21:58
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Авто

Suzuki представила обновлённую модель Ignis

Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 04:53
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Шойгу вручил маршалу СССР Язову орден «За заслуги перед Отечеством»

Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Омскрегион вчера в 21:15
Политика

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 03 февраля в 14:59
Общество

Коллекторам в России запретят работать с родными должников

В России со следующего года коллекторам придется заранее получать разрешение на контакты с родственниками должников.
URA.Ru 00:46
Кино

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Lenta.ru вчера в 17:56
Общество

Главархив Москвы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен ВОВ

Московский Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен Великой Отечественной войны.
Известия 01:31
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Футбол

Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Soccer.ru вчера в 18:24
Политика

В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Газета Кемерова вчера в 16:56
Политика

Девиз России предложили закрепить в конституции

В конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.
Вечерняя Москва вчера в 23:15
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:24
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