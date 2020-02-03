Экономика
Невские НовостиРоссия стала второй в Европе по дешевизне бензина
На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Читать в источнике
Оценить2358
с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе
Московский Комсомолец02 февраля в 23:48
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Футбол
Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Технологии
В России предложили взять под контроль интернет-технологии
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Коммерсант» новый документ предполагает развитие платформу по отслеживанию «цифрового следа» пользователей, под контролем государства, разработкой займется компания «Ростелеком».
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Здоровье
Росздравнадзор опроверг слухи об опасности Кагоцела
Напомним, что с началом холодного сезона 2019-2020 годов в блогосфере и некоторых СМИ поднялась настоящая волна слухов о Кагоцеле.
Политика
Депутат Госдумы оценил высказывание Помпео о российском Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что слова госсекретаря США Майка Помпео о Крыме шокировали Киев, но лучше узнать правду сейчас.
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Футбол
«Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием
Напомним, что сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 35 лет.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Технологии
У iPhone 11 Pro зафиксирован запредельный уровень излучения
Степень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Футбол
Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Под Омском нашли труп пенсионера, которого обглодали дикие животные
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.