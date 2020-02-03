Экономика

Невские НовостиНевские НовостиРоссия стала второй в Европе по дешевизне бензина

На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

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Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новости02 февраля в 16:08
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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

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Московский Комсомолец вчера в 08:12
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Общество

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РЕН ТВ вчера в 21:16
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Напомним, что сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 35 лет.
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Lenta.ru вчера в 03:11
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Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

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Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
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У iPhone 11 Pro зафиксирован запредельный уровень излучения

Степень радиочастотного излучения iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел Федеральной комиссии по связи США (FCC).
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Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
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В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие

Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России

Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
ФАН вчера в 16:54
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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Под Омском нашли труп пенсионера, которого обглодали дикие животные

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Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

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