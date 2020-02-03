Экономика

Невские НовостиНевские НовостиРоссия стала второй в Европе по дешевизне бензина

На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
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Народные новости03 февраля в 02:18
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
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