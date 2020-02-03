Экономика
Невские НовостиРоссия стала второй в Европе по дешевизне бензина
На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
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с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новости02 февраля в 16:08
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Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе
Московский Комсомолец02 февраля в 23:48
Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина
Народные новости03 февраля в 02:18
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