Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

с чего всё началось

На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место — Украина. Далее в рейтинге находятся в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Россия стала второй в Европе по дешевизне бензина

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