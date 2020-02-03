Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
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с чего всё началось

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.
РИА Новостивчера в 16:08

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Независимый топливный союз прокомментировал второе место РФ в Европе по дешевизне бензина

Народные новости02:18

Россия занимает второе место с самым дешевым бензином в Европе

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РИА Новостивчера в 16:08

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Коммерсантъвчера в 21:40

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Известиявчера в 17:29

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

РЕН ТВвчера в 17:00

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

РБКвчера в 22:45
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Общество

Михаил Ноздряков назначен и.о. министра финансов Чувашии

Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Политическая Экспертиза 02:31
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 03:00
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Общество

Роскосмос начнет выпускать лифты

Аргументы недели 02:51
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия

Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными

Первый областной 01:18
Единоборства

Семья Федора Емельяненко советует бойцу завершить карьеру

Семья российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко советует спортсмену завершить карьеру.
ТАСС Спорт 00:52
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Российская газета 02:55
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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Футбол

Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов

Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
РЕН ТВ вчера в 20:29
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

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Авто

Составлен топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России

Рейтинг топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России составили «Автоновости дня».
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Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК вчера в 10:55
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 01 февраля в 17:05
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Происшествия

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
РИА Новости 01:12
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АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 01 февраля в 04:16
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