Экономика
КоммерсантъРоссия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Первое место занял Казахстан, где цена литра 95-го бензина составляет 27,7 руб.
Читать в источнике
Оценить1500
с чего всё началось
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.РИА Новостивчера в 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Экономика
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Общество
Михаил Ноздряков назначен и.о. министра финансов Чувашии
Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.
Общество
Роскосмос начнет выпускать лифты
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Политика
Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными
Единоборства
Семья Федора Емельяненко советует бойцу завершить карьеру
Семья российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко советует спортсмену завершить карьеру.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Происшествия
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Футбол
Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов
Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
Авто
Составлен топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России
Рейтинг топ-3 лучших кроссоверов с вариатором в России составили «Автоновости дня».
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.