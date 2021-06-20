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Экономика

Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте - в Германии - 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.В источнике

С чего всё началось

Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения

Россия заняла вторую строчку рейтинга стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер списка — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии, следует из исследования РИА Новости*.
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Подробнее о событии

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

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Россия стала второй в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения

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