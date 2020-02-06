Энергетика
РБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы.
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Экономика
Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Происшествия
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Технологии
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами
При раскопках на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили арсенал с остатками средневекового оружия и доспехов.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии
Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Авто
Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
Компания Skoda представила на автосалоне в Нью-Дели концепт Vision IN, который демонстрирует, каким будет новый среднеразмерный кроссовер для индийского рынка.
Общество
В Крыму хотят сократить потребление воды из-за пустеющих водохранилищ
Как сообщало ИА REGNUM, источником питьевого водоснабжения юга Крыма, городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и частично Кировского районов являются речные воды, а наполнение тамошних водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Общество
В Петербурге из-за наводнения закроют дамбу
В среду, 5 февраля, в Петербурге из-за подъёма воды в дельте Невы выше критической отметки будет закрыта дамба.
Культура
У Ксении Собчак появится свое шоу на «Первом канале»
Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Гаджеты
Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных
За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.