с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Сирии через Путина военным ударом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным потребовал от Сирии остановку продвижения своих войск в провинции Идлиб, в противном случае турецкие войска нанесут удар.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции Турецкая сторона не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, российская военная полиция продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.

Политика Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.

Политика Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа в Конгрессе Спикер американской Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси в минувший вторник после выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе разорвала текст его речи.

Общество Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.