с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Авто Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.

Экономика «Магнит» замедлит рост сети в 2020 году В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.

Армия и оружие Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.

Общество Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Происшествия В Ялте во время шторма погибли два человека Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Происшествия Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.

Авто В России снова подорожают автомобили Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Общество Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.