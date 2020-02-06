Энергетика

РБКРБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Читать в источнике
Комментировать792
с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Торговать лучше, чем воевать: о поставках энергоносителей из РФ в США

REGNUM03:29

В октябре прошлого года Россия была вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США

Эхо Москвывчера в 19:10

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Lenta.ruвчера в 23:17

Россия в октябре 2019 года заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

ТАССвчера в 21:31

Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре

Известиявчера в 23:37

Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США в октябре 2019 года

Коммерсантъвчера в 18:45

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:01
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Экономика

«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Ведомости 02:37
Технологии

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия 04 февраля в 11:28
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета вчера в 19:37
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
РИА Новости 04 февраля в 19:02
Здоровье

Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

Институт вирусологии в китайском городе Ухане подал патент на «Ремдизивир», созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году.
РБК вчера в 22:11
Происшествия

Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Известия 03:21
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Ялте во время шторма погибли два человека

Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
ТАСС 00:09
Происшествия

Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.
Lenta.ru 04:15
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
РИА Новости 03:43
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Здоровье

В Китае выявлено 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
REGNUM 03:27
Авто

В России снова подорожают автомобили

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
Автоновости дня вчера в 06:11
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Гаджеты

На Калужском заводе выпустят защищенные российские смартфоны

В России стартует выпуск защищенных смартфонов и планшетов для корпоративного сегмента на базе КЗТА.
ToDay News Ufa 04 февраля в 04:27
Футбол

Моуринью признал, что «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс вчера в 20:24
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Вести ФМ вчера в 06:44
Общество

Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен

Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.
Телеканал 360° вчера в 16:51
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Политика

Украинский завод объяснил закупку алюминия в России безысходностью

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») признало, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России.
Lenta.ru вчера в 20:16
Происшествия

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

РИА Новости 00:15
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру 02:23
Экономика

Лед тронулся: в России введут налоговые стимулы для освоения Арктики

Правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, которые планируют проекты в Арктике.
Известия 03 февраля в 10:28
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное