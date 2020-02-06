с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.

Политика Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.