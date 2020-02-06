с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Футбол Райола сравнил де Лихта с нефтяным танкером Футбольный агент Мино Райола высказался о своем клиенте Маттайсе де Лихте, сравнив 20-летнего голландского защитника с нефтяным танкером.

Политика Госдума утвердила поправки о горячем питании школьников Поправки, которые решил внести президент России Владимир Путин к законопроекту об обеспечении школьников младших классах горячим питанием были услышаны и учтены комитетом Госдумы по образованию и науке.

Единоборства Бивол уверен, что способен победить Альвареса Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Политика В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Происшествия Растет число погибших при сходе лавины в Турции Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Здоровье У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.