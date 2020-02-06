с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Здоровье Эвакуированные из Ухани россияне не заражены коронавирусом Отмечается, что Москва не может приступить к созданию вакцины против коронавируса, так как до сих пор не получила штамм от Китая, передает «Утро.ру».

Общество В Москве скончался сын первого президента Киргизии На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.

Происшествия Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Происшествия Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы Вячеслав Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм.

Происшествия Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.

Общество Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Хоккей Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.

Здоровье На Среднем Урале выросло число заболевших ОРВИ В Свердловской области зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболеваний ОРВИ в период с 3 по 5 февраля 2020 года.