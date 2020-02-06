с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Экономика Троценко продает свой пакет в Petropavlovsk Структура Романа Троценко Aeon Mining заключила 3 февраля соглашение с «Южуралзолотом» о продаже ей 22,4% Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России), сообщила последняя.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Авто Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.

Происшествия На МКАД столкнулись восемь автомобилей Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.