Энергетика

РБКРБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК16:00

Подробнее о событии

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Lenta.ru23:17

Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США в октябре 2019 года

Коммерсантъ18:45

Россия в октябре 2019 года заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

ТАСС21:31

В октябре прошлого года Россия была вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США

Эхо Москвы19:10

Россия заняла второе место в мире по поставкам нефтепродуктов в США за октябрь 2019 года

Невские Новости22:18

EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

REGNUM18:27

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

РБК16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

REGNUM 18:52
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru 07:16
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в Башкирии в 2019 году

Названы самые распространённые виды рака в Башкирии среди заболевших граждан в 2019 году.
SterlitamakTime.ru 03:00
Политика

Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
ИА Новороссия 07:44
Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Россия.Кубань 10:26
Гаджеты

Фанаты выбрали самую желанную конфигурацию Xiaomi Mi 10

Предлагались варианты от простейших 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти до самых дорогих 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 20:42
Армия и оружие

Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе

Город был форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Вестник Кавказа 13:34
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета 21:10
Наука

Аромат розы помогает обучению во время сна

Ученые из Германии выяснили, что наличие определенного запаха способствует в учебе и последующей за ней сна и повышает успеваемость в обучении на 30%.
ToDay News Ufa 03 февраля в 10:00
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости 22:59
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Армия и оружие

ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском

Сирийские ПВО перехватили ракеты, летящие над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 22:15
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Политика

Импичмент Трампа: демпартия обвинила республиканцев в предательстве

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа угрозой для демократии США.
Вести.Ru 21:58
Хоккей

Гол и два паса Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

Вести.Ru 22:22
Происшествия

Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании

Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
REGNUM 23:10
Политика

Второй этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет 6 февраля

В четверг, 6 февраля, состоится очередной этап конкурса по замещению главы Барнаула.
Алтайская правда 21:03
Шоу-бизнес

42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери

Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Вокруг ТВ вчера в 04:52
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:36
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Экономика

НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости

НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости При проведении регуляторной гильотины ФАС предлагает радикальные изменения, которые включают отмену доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе «Газпрома».
Коммерсантъ 17:49
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме.
Известия 21:22
Общество

Дефицит воды в Крыму: Симферополю запасов хватит на 100 дней

Водохранилища республики наполнены только на одну треть от общего объёма. При этом запаса воды в Симферополе хватит примерно на 100 дней.
Ридус 16:02
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 28 тысяч человек

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, 563 из них умерли, 1153 выздоровели и выписаны.
Вести.Ru 19:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное