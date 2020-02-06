Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре

Россия в октябре 2019 года заняла второе место в мире по поставкам энергоносителей в США. По данным Управления энергетической информации министерства энергетики, она отправила 20,92 млн баррелей. Первое место заняла Канада (136,51 млн баррелей).
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с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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