с чего всё началось

Россия в октябре 2019 года заняла второе место в мире по поставкам энергоносителей в США. По данным Управления энергетической информации министерства энергетики, она отправила 20,92 млн баррелей. Первое место заняла Канада (136,51 млн баррелей).

Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Гаджеты Фанаты выбрали самую желанную конфигурацию Xiaomi Mi 10 Предлагались варианты от простейших 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти до самых дорогих 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Происшествия Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков» Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.

Общество Завод «Карат» пригрозил перенести производство в Белоруссию Московский завод «Карат» пригрозил в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции перенести часть своего производства в Белоруссию.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.