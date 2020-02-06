Энергетика
Газета.RuРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США
По статистике американского Минэнерго, в октябре прошлого года РФ поставила 20,9 млн баррелей, а страна кленового листа - 136,5 млн. Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.
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с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.РБКвчера в 16:00
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