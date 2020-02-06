с чего всё началось

По статистике американского Минэнерго, в октябре прошлого года РФ поставила 20,9 млн баррелей, а страна кленового листа - 136,5 млн. Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.

Экономика «Магнит» замедлит рост сети в 2020 году В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

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Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин побил клубный рекорд Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Игорь Шестеркин побил клубный рекорд по числу побед в первых пяти матчах.

Происшествия На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Футбол Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад» Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет "Барселону" или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у "Реала" после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".

Общество Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.

Политика США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских частных военных компаний (ЧВК).

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Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Общество Путин разрешил отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски.

Происшествия В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.