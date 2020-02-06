Энергетика

РБКРБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБКвчера в 16:00

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Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре

Известиявчера в 23:37

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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Россия в октябре 2019 года заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

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В октябре прошлого года Россия была вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США

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Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Lenta.ruвчера в 23:17
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Экономика

Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий

Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Primpress.ru вчера в 14:30
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Политика

Украинский завод объяснил закупку алюминия в России безысходностью

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») признало, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России.
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию

Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.
Коммерсантъ вчера в 09:05
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Здоровье

Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
REGNUM вчера в 20:16
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика

Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США

Координация с Кубой по сотрудничеству в экономике и сфере ТЭК в условиях санкций США станет одной из главных тем межправкомиссии в Москве, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
РИА Новости 00:23
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Авто

Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Автоновости дня вчера в 04:07
Происшествия

Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере с коронавирусом

РБК вчера в 23:46
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa 04 февраля в 16:43
Здоровье

В образовательных учреждениях Перми объявлен карантин

Школы, лицеи, гимназии и учреждения дополнительного образования будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно.
Город342 00:09
Происшествия

Силовики пришли с обысками в Минобразования Хакасии

Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 00:07
Общество

Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Ведомости вчера в 22:05
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews 04 февраля в 13:34
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
РИА Новости вчера в 04:24
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe вчера в 14:06
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 01:57
Футбол

Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет "Барселону" или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у "Реала" после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".
Soccer.ru вчера в 22:51
Экономика

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.
Интерфакс вчера в 08:44
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 11:08
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости вчера в 12:44
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Сегодня в рамках мотор-шоу в индийском Дели корейский автопроизводитель представил концепцию своего будущего дешевого кроссовера Kia Sonet Concept.
SpeedMe вчера в 07:43
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru вчера в 09:28
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