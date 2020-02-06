с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Экономика Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Происшествия Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.

Здоровье Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.

Политика Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США Координация с Кубой по сотрудничеству в экономике и сфере ТЭК в условиях санкций США станет одной из главных тем межправкомиссии в Москве, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Авто Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.

Авто Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации «К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Здоровье В образовательных учреждениях Перми объявлен карантин Школы, лицеи, гимназии и учреждения дополнительного образования будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно.

Происшествия Силовики пришли с обысками в Минобразования Хакасии Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Технологии Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Футбол Гвардиола: «Уход Месси или Роналду неизбежно влечёт за собой спад» Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в интервью Post United отметил, что, после того, как Лионель Месси покинет "Барселону" или завершит игровую карьеру, каталонский клуб ждёт такой же спад, какой был у "Реала" после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".

Экономика Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Политика Украина признала неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.