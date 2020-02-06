Энергетика
РБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Наука
Озонирование сточных вод может привести к их отравлению
Ученые обнаружили, что озонирование и последующее хлорирование воды могут конвертировать следовые количества некоторых фармацевтических препаратов в сточных водах в галонитрометаны — опасные для человека соединения.
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Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
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Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопрос, почему российские игроки не добиваются успеха, выступая за границей.
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Audi Q5 получил дизельный мотор в России
Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
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Петросян назвал размер своей пенсии
Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Общество
Дамаск подвергся ракетной атаке
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Финансы
Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста.
Авто
Toyota Camry получила спортивную спецверсию в России
Во вторник, 4 февраля, в России стартуют продажи особой серии Toyota Camry S-Edition со спортивным дизайном.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Футбол
«Динамо» обыграло узбекский «Металлург» в товарищеском матче
Напомним, ранее «Динамо» обыграло латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче со счётом 2:1. Игра также состоялась сегодня, 5 февраля.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Экономика
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля.
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Кино
Появился дебютный тизер новой «Пилы»
Кино
«Форсаж 10» может быть разделен на две части
Сама десятая часть фильма, вполне вероятно, будет разделена сразу на две части.
Футбол
ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Политика
МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США
Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Спорт
Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam
В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
Армия и оружие
Варшава купила американские F-35 без оружия
Польша купила у Соединенных Штатов истребители F-35 на общую сумму в 4,6 миллиарда долларов.
Происшествия