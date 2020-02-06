Энергетика

РБКРБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

РБК16:00

Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США в октябре 2019 года

Коммерсантъ18:45

EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

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