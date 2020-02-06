Энергетика
РБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы.
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Общество
Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере
На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Общество
Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ
Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
В Крыму в районе пляжа "Ласточкино гнездо" высокой волной смыло в море находившихся на причале двух человек, которым не удалось спастись.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Авто
Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»
«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений
Как сообщает ToDay News Ufa источник VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Политика
Большинство украинцев считают Россию враждебной страной
Более двух третей украинцев (70,5%) считают Россию враждебно настроенной к Украине страной, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Технологии
Google выпустила менее раздражающий Chrome для смартфонов и ПК
Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Политика
Помпео подтвердил, что Крым навсегда потерян для Украины
Глава Государственного департамента США Майкл Помпео, посетивший Украину 31 января, подтвердил, что Киев навсегда потерял Крым.
Здоровье
Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии
"Тоттенхэм" одолел "Саутгемптон" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
Тайшетская анодная фабрика получила статус регионального инвестпроекта
Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
Спорт
Паралимпийцы не помешают сахалинцам кататься на «Горном воздухе»
Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" не помешает посетителям "Горного воздуха", об этом сообщил на специальной пресс-конференции министр спорта островного региона Сергей Буренков.
Космос
В Китае обнародовали национальный космический план на 2020 год
Согласно обнародованному плану, в текущем году в КНР будет осуществлено более 40 запусков, а на орбиту выведу свыше 60 космических аппаратов.